A Salerno, un uomo è stato fermato dopo aver ricevuto telefonate minatorie che hanno coinvolto alcuni residenti di via Sichelgaita. L’indagine si concentra sulle persone che hanno inviato le chiamate e sui motivi che hanno spinto alcuni cittadini a impedire l’accesso al comitato di quartiere. L’intera vicenda si è svolta con un confronto sul marciapiede tra le parti coinvolte.

? Domande chiave Chi ha inviato le telefonate minatorie ai residenti di via Sichelgaita?. Perché i cittadini hanno impedito l'accesso al comitato di quartiere?. Quali sono le responsabilità della vecchia amministrazione nel clima di paura?. Come intende Zambrano risolvere il problema del parcheggio nel vallone?.? In Breve Residenti di via Sichelgaita temono ritorsioni legate alla gestione trentatreennale della città.. Proposta Zambrano prevede parcheggio interrato a tre o quattro piani nel vallone.. Piano tecnico suggerisce ascensori e scale mobili per collegare via Vernieri.. Critica infrastrutturale riguarda l'uscita della galleria del Cernicchiara non collegata all'autostrada.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, Zambrano fermato dalle minacce: incontro sul marciapiede

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