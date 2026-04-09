Salerno l’UdC si aggiunge alla coalizione a sostegno di Zambrano

A Salerno, l’Unione di Centro ha deciso di unirsi alla coalizione di centrosinistra che sostiene il candidato a sindaco. La mossa si inserisce in un quadro politico locale in evoluzione, con diverse forze che definiscono le proprie alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore e riguarda il supporto all’attuale candidato favorito per la carica di primo cittadino.

L’Udc si aggiunge dunque ad AzioneOltre, Base Popolare, Casa Riformista Italia Viva, Noi di Centro, Forza Salerno, Ora!, Partito Liberaldemocratico, Popolari e Moderati, movimento civico Ali per la città, per un comune e proficuo lavoro che punti a ottenere tutti gli obiettivi della coalizione indicati nel programma elettorale. Blitz dei NAS nel Sannio: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari,. Ieri in Campania: appartamento in fiamme in Irpinia, clima teso nel. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, l’UdC si aggiunge alla coalizione a sostegno di Zambrano Elezioni comunali a Salerno: anche l'Udc sostiene la candidatura a sindaco di ZambranoLa coalizione di Centro che sostiene il candidato a Sindaco di Salerno Armando Zambrano, ha ricevuto l’adesione dell’Udc e ringrazia per questo il... Leggi anche: Elezioni a Salerno: M5S non partecipa alla presentazione della candidatura di Armando Zambrano Argomenti più discussi: Amministrative 2026, a maggio voto in 15 capoluoghi: Salerno e il possibile 'grande ritorno' di De Luca; Nomine all'Azienda Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): Scelte incomprensibili, servono chiarimenti immediati; Elezioni comunali, la squadra di Zambrano: sfida tra big in Oltre-Azione, Forza Salerno prende forma; Voghera, il manifesto con il doppio senso elettorale firmato Udc che fa infuriare il centrosinistra. Sanità a Salerno, l’Udc accende i riflettori sul Ruggi: sospetti sull’attività intramoenia in GinecologiaSegnalazioni di irregolarità nel reparto di Ginecologia del Ruggi di Salerno. Mario Polichetti (Udc) chiede trasparenza sull'attività intramoenia e verifiche interne ... infocilento.it Le previsioni meteo a Salerno, Caserta, Napoli, Benevento e Avellino per la giornata di domani - facebook.com facebook