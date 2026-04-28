Una doppia carovana rosa Da Cervia si sale al Corno Poi la tappa femminile

Da Cervia al Corno, le due tappe femminili del Giro d’Italia attraversano la Romagna, una regione storicamente legata al ciclismo. La zona si prepara ad accogliere le squadre e i movimenti dei ciclisti lungo le strade del ravennate, dove il passaggio delle carovane è sempre un evento atteso. La regione si conferma come un punto di riferimento per il ciclismo su strada, con un percorso che coinvolge sia la gara maschile che quella femminile.

La Romagna, si sa, è terra di ciclisti e ancora una volta il Giro d’Italia – declinato al maschile e al femminile – transiterà per le strade del ravennate che si appresta ad accogliere con tutti gli onori che merita la doppia carovana in rosa. Il comune di Ravenna è pronto a veder transitare i ciclisti il prossimo 17 maggio per la 9ª tappa, che scatterà proprio da Cervia per concludersi 184 chilometri dopo sulle salite che portano a Corno alle Scale, sull’Appennino tosco-emiliano, nel comprensorio sciistico che fa capo a Lizzano in Belvedere, nell’area della città metropolitana di Bologna. Sabato 16 maggio inizierà l’allestimento dell’Area di partenza in piazza Andrea Costa a Cervia, dove la domenica mattina si raduneranno corridori, team e troupe per prepararsi alla partenza programmata per le 12,35.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una doppia carovana rosa. Da Cervia si sale al Corno. Poi la tappa femminile Notizie correlate Giro d’Italia al Corno alle Scale, gli eventi per la carovana rosa: aperitivi, escursioni, mercatiniBologna, 21 aprile 2026 — Sull’Appennino bolognese sta per tornare il grande ciclismo del prossimo Giro d’Italia, che domenica 17 maggio porterà una... Mammografie gratuite, arriva a Reggio Calabria la Carovana rosa di Pam ItaliaReggio Calabria si prepara ad accogliere la Carovana Rosa di Pam Italia, l’iniziativa itinerante che promuove la prevenzione e la diagnosi precoce...