Saldi estivi al via il 4 luglio ma occhio ai rischi

I saldi estivi in Toscana cominceranno il 4 luglio 2026, secondo una delibera della Giunta regionale. La durata stabilita è di 60 giorni, coprendo quindi l’intero periodo di vendite di fine stagione. La data di inizio è stata comunicata ufficialmente, segnando l’apertura di uno dei momenti più attesi per acquisti e vendite nel settore commerciale locale. La decisione riguarda esclusivamente la regione e definisce le modalità temporali per i negozi e i consumatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui