Saldi estivi al via il 4 luglio ma occhio ai rischi
I saldi estivi in Toscana cominceranno il 4 luglio 2026, secondo una delibera della Giunta regionale. La durata stabilita è di 60 giorni, coprendo quindi l’intero periodo di vendite di fine stagione. La data di inizio è stata comunicata ufficialmente, segnando l’apertura di uno dei momenti più attesi per acquisti e vendite nel settore commerciale locale. La decisione riguarda esclusivamente la regione e definisce le modalità temporali per i negozi e i consumatori.
Partiranno ufficialmente sabato 4 luglio 2026 i saldi estivi in Toscana. A stabilirlo è stata la Regione con una delibera della Giunta che ha fissato in 60 giorni la durata delle vendite di fine stagione, fissando così il via a uno dei periodi più attesi da consumatori e commercianti.Per negozi e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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