I saldi estivi 2026 in Toscana partiranno il 4 luglio, come stabilito dalla Regione con una delibera di Giunta. La durata delle vendite di fine stagione è fissata in 60 giorni, a partire dalla data di inizio. La decisione è stata comunicata attraverso un articolo pubblicato su Firenze Post. La normativa riguarda tutte le attività commerciali che praticano vendite promozionali di fine stagione nella regione.

FIRENZE – I saldi estivi in Toscana inizieranno sabato 4 luglio 2026. Lo ha stabilito la Regione con una delibera di Giunta che indica in 60 giorni la durata delle vendite di fine stagione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Saldi estivi 2026 in Toscana: via da sabato 4 luglio

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