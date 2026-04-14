Centri estivi comunali pronta la rete per l' infanzia | 32 sezioni attive per tutto il mese di luglio

Con l’arrivo dell’estate, i centri estivi comunali sono pronti a partire per tutto il mese di luglio. Sono state attivate 32 sezioni dedicate ai bambini e ai ragazzi, pronte ad accogliere i partecipanti con attività varie e momenti di svago. La rete per l’infanzia si prepara a offrire un servizio dedicato alle famiglie, garantendo spazi di socializzazione e intrattenimento per i più giovani.

Con l’arrivo dell’estate, i centri estivi sono pronti a ripartire con una nuova stagione ricca di attività e momenti di divertimento. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai centri estivi del Comune di Cesena, rivolti ai bambini da 0 a 6 anni. Il servizio si svolgerà per tutto il mese di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Al via alle iscrizioni per i centri estivi comunali, domande da presentare esclusivamente onlineDa mercoledì primo aprile saranno aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali per i mesi di luglio e agosto per bambine e bambini e ragazzi di età... Centri estivi comunali 2026: tariffe invariate e agevolazioni per le famiglie a reddito contenutoNessun aumento dei costi e confermati i criteri d’accesso per i centri estivi “Le Dune”.