Sabato 18 luglio 2026, ai Laghi di Fusine, si terrà la seconda giornata della 31ª edizione del No Borders Music Festival. La manifestazione prevede un doppio appuntamento, con l'evento principale che inizia alle ore 14. La sera precedente, il festival aveva già aperto le sue porte con un primo concerto. L'evento coinvolge artisti come Coez e I Patagarri.

La 31ª edizione del No Borders Music Festival annuncia la sua seconda data con un doppio appuntamento: sabato 18 luglio 2026 alle ore 14.00 sarà COEZ a esibirsi nella straordinaria cornice naturale dei Laghi di Fusine, a Tarvisio (UD), seguito alle ore 16.00 da I Patagarri. Immerso nello scenario naturale delle Alpi Giulie, il No Borders Music Festival si distingue da oltre trent’anni per la sua identità unica: un festival che porta la grande musica al confine tra Italia, Austria e Slovenia, nel cuore del Tarvisiano, trasformando alcuni dei paesaggi alpini più suggestivi in palcoscenici naturali dove la musica incontra la montagna. Silvano Albanese, in arte Coez, è tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Coez e I Patagarri sabato 18 luglio 2026 ai Laghi di Fusine

Articoli correlati

No Borders, ai Laghi di Fusine doppio appuntamento con Coez e I PatagarriLa 31ª edizione del No Borders Music Festival annuncia la sua seconda data con un doppio appuntamento.

Leggi anche: Coez e I Patagarri, doppio concerto a “No Border Music Festival 2026?

Una raccolta di contenuti su Coez e I Patagarri sabato 18 luglio...

Temi più discussi: No Borders, ai Laghi di Fusine doppio appuntamento con Coez e I Patagarri, 18 luglio 2026; Coez e I Patagarri, doppio concerto a No Border Music Festival 2026; Coez e I Patagarri ai Laghi di Fusine: doppio concerto al No Borders Music Festival 2026; NO BORDERS MUSIC FESTIVAL 2026 – annuncia COEZ e I PATAGARRI.

Coez e I Patagarri, doppio concerto a No Border Music Festival 2026?Roma, 10 mar. (askanews) – La 31esima edizione del No Borders Music Festival annuncia ... msn.com

No Borders Music Festival, una data con Coez e PatagarriDue nuovi nomi si aggiungono al calendario della 31esima edizione del No Borders Music Festival, con un doppio appuntamento: sabato 18 luglio prossimo alle 14 sarà Coez a esibirsi nella cornice natura ... adnkronos.com

COEZ + I PATAGARRI at No Borders Music Festival 2026 - Laghi di Fusine - facebook.com facebook