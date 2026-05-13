Percorsi estivi un milione e mezzo per le scuole in Sicilia aperte a giugno luglio e agosto

La Regione Siciliana ha destinato 1,5 milioni di euro per finanziare i “Percorsi estivi” nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli interventi riguarderanno le istituzioni scolastiche aperte durante i mesi di giugno, luglio e agosto. La decisione mira a sostenere le attività educative nel periodo estivo, coinvolgendo le scuole di vari territori dell’isola. La somma complessiva sarà distribuita tra le diverse scuole interessate.

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