Percorsi estivi un milione e mezzo per le scuole in Sicilia aperte a giugno luglio e agosto

Da orizzontescuola.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha destinato 1,5 milioni di euro per finanziare i “Percorsi estivi” nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli interventi riguarderanno le istituzioni scolastiche aperte durante i mesi di giugno, luglio e agosto. La decisione mira a sostenere le attività educative nel periodo estivo, coinvolgendo le scuole di vari territori dell’isola. La somma complessiva sarà distribuita tra le diverse scuole interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Regione Siciliana ha stanziato 1,5 milioni di euro per finanziare i “Percorsi estivi” nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Centri estivi nidi e scuole dell’infanzia: aperte le iscrizioni. Periodi, orari e quando la graduatoriaMilano, 17 aprile 2026 – Dopo i centri estivi per i grandi ora tocca alla fascia dei più piccoli.

Viaggi estivi a rischio: tra giugno e agosto potrebbe essere cancellato il 5/10% dei voli con un aumento del 4%. Ecco come tutelarsiSe il conflitto in Medio Oriente non terminerà e lo stretto di Hormuz non verrà riaperto a breve i rischi per i voli estivi saranno concreti.

Temi più discussi: Piano Estate 2026, scuole aperte: il governo investe 300 milioni; Centri estivi per bambini con disabilità: la regione Umbria ci mette mezzo milione -; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: MATTEONI (FDI): 300 MILIONI PER IL PIANO ESTATE. ULTERIORE INVESTIMENTO RECORD DEL GOVERNO MELONI PER LA SCUOLA; Piano Estate 2026, in arrivo 300 milioni per scuole aperte anche d’estate: attività gratuite e lotta alla dispersione.

percorsi estivi un milioneCentri estivi per bambini con disabilità: la regione Umbria ci mette mezzo milioneCentri estivi per tutti’: così la Regione Umbria ha voluto chiamare il percorso di sostegno a bambini e ragazzi con disabilità per la prossima estate. Per l’iniziativa la Giunta regionale ha stanziato ... umbria24.it

Torna 'Milano è viva nei quartieri', quasi un milione per eventi estiviTorna 'Milano è viva nei Quartieri' che prevede contributi per spettacoli dal vivo da realizzare nei diversi quartieri della città, in particolare quelli periferici, la prossima estate. L'iniziativa, ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web