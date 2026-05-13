Percorsi estivi un milione e mezzo per le scuole in Sicilia aperte a giugno luglio e agosto
La Regione Siciliana ha destinato 1,5 milioni di euro per finanziare i “Percorsi estivi” nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Gli interventi riguarderanno le istituzioni scolastiche aperte durante i mesi di giugno, luglio e agosto. La decisione mira a sostenere le attività educative nel periodo estivo, coinvolgendo le scuole di vari territori dell’isola. La somma complessiva sarà distribuita tra le diverse scuole interessate.
La Regione Siciliana ha stanziato 1,5 milioni di euro per finanziare i “Percorsi estivi” nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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