A Taranto è stato aperto un nuovo fascicolo di indagine riguardante l’omicidio di Bakari Sako. Oltre alle persone già coinvolte, ora è iscritto nel registro degli indagati anche il proprietario del bar nel quale il bracciante si era rifugiato prima di essere ucciso. L’indagato è accusato di favoreggiamento, e le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire la dinamica dei fatti. La procura ha disposto ulteriori accertamenti per approfondire il caso.

C’è una novità nelle indagini sull’omicidio di Bakari Sako, il migrante ucciso dal branco a Taranto. È stato indagato per favoreggiamento nei confronti di uno dei fermati il proprietario del bar di piazza Fontana, dove il 35enne maliano aveva provato a rifugiarsi. Il barista aveva detto di non conoscere il 22enne fermato, fatto questo smentito da alcune intercettazioni in mano agli inquirenti. Omicidio Bakari Sako, le novità C’è un nuovo indagato nella triste vicenda della morte del bracciante agricolo ucciso a Taranto dopo essere stato aggredito e picchiato da alcuni giovani. Le indagini, infatti, hanno coinvolto, per favoreggiamento nei confronti di uno dei fermati, anche un barista della zona che avrebbe assistito a parte della scena, visto che l’aggredito era entrato nel suo locale per sfuggire alla furia del branco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Bakari Sako a Taranto, indagato anche il proprietario del bar dove il bracciante si era rifugiato

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Taranto, fermato un 22enne per lomicidio di Sako Bakari: è il sesto indagato

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