Sagra delle fragole e panna

La frazione di Matassino si prepara ad accogliere la quarantesima edizione della Sagra delle fragole e panna, che si terrà nei fine settimana dal 22 al 24 e dal 28 all’31 maggio 2026. L’evento, giunto alla sua edizione annuale, prevede attività e stand dedicati alla celebrazione del frutto e del dolce tradizionale. La manifestazione si svolgerà in diverse giornate, offrendo occasioni di incontro e di degustazione per i partecipanti.

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