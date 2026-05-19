Sagra delle fragole e panna

Da firenzetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La frazione di Matassino si prepara ad accogliere la quarantesima edizione della Sagra delle fragole e panna, che si terrà nei fine settimana dal 22 al 24 e dal 28 all’31 maggio 2026. L’evento, giunto alla sua edizione annuale, prevede attività e stand dedicati alla celebrazione del frutto e del dolce tradizionale. La manifestazione si svolgerà in diverse giornate, offrendo occasioni di incontro e di degustazione per i partecipanti.

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La frazione di Matassino ospiterà, nei fine settimana del 22-24 e 28-31 maggio 2026, la quarantesima edizione della. Organizzata sotto il patrocinio delle amministrazioni comunali locali con lo spirito di rafforzare la coesione sociale, la manifestazione propone un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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