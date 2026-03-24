il posto delle fragole per bergman

Stasera alle 21.15 al Terminale per la rassegna del Mabuse dedicata a Ingmar Bergman c’è Il posto delle fragole, il film che consacrò il regista svedese agli occhi della critica internazionale. Sarà proiettato in lingua originale e sottotitoli. Orso d’oro a Berlino, è interpretato da Victor Sjöström, Bibi Andeon, Ingrid Thulin (foto), Max von Sydow. Isak Borg, eminente professore di medicina, viene invitato a ritirare un’onorificenza accademica a coronamento della prestigiosa carriera. Intraprende così un viaggio da Stoccolma, città in cui abita, a Lund, dove gli sarà conferito il premio, accompagnato dalla nuora Marianne. Durante il tragitto i due si imbattono in diversi personaggi: tre giovani, una coppia in crisi, un benzinaio, l’anziana madre di Isak. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il posto delle fragole di BERGMAN

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