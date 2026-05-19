Matassino celebra i 40 anni della Sagra Fragole e Panna Tra gli ospiti anche Maurizio Sarri

A Matassino si svolge dal 22 al 31 maggio la 40ª edizione della Sagra delle Fragole e Panna, evento che quest’anno si estende su due fine settimana. La manifestazione celebra quarant’anni di tradizione, volontariato e coinvolgimento comunitario. Tra gli ospiti presenti quest’anno anche un noto allenatore di calcio. La sagra si svolge nel rispetto delle consuete attività, con momenti dedicati alla degustazione e alle iniziative locali. La manifestazione è diventata un punto di riferimento nel territorio.

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Arezzo, 19 maggio 2026 – Quarant’anni di storia, volontariato e comunità. Dal 22 al 31 maggio torna a Matassino la storica Sagra delle Fragole e Panna, che nel 2026 raggiunge il prestigioso traguardo della 40ª edizione con un programma speciale distribuito eccezionalmente su due fine settimana. La manifestazione, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Regina guidata dal sangiovannese don Simone Imperiosi e patrocinata dai Comuni del territorio, si presenta con uno slogan che racchiude lo spirito dell’evento: “Fare insieme essere comunità”. Ad aprire la festa, venerdì 22 maggio, sarà Pietro Sarubbi con lo spettacolo “Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Matassino celebra i 40 anni della Sagra Fragole e Panna. Tra gli ospiti anche Maurizio Sarri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piazzapulita, Francesca Albanese e Maurizio Landini tra gli ospitiCorrado Formigli torna questa sera, giovedì 14 maggio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk show di approfondimento della prima serata... Piazzapulita: Manuel Agnelli, Massimo Gramellini e Maurizio Landini tra gli ospitiCorrado Formigli torna questa sera, giovedì 2 aprile, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk di approfondimento della prima serata di La7.