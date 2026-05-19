Sagra a Musile di Piave per 3 weekend

A Musile di Piave si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2026 la 22ª edizione della “Comunità in Festa”, una sagra parrocchiale organizzata dalla locale parrocchia. L’evento si articolerà su tre fine settimana consecutivi, coinvolgendo la comunità locale con iniziative e attività dedicate ai residenti e ai visitatori. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale che si ripete ogni anno, attirando un numero consistente di partecipanti e appassionati della zona.

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