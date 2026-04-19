La Sagra della Cantarella a Gatteo si svolgerà in una nuova sede, situata in viale Europa, dopo essere stata tradizionalmente ospitata in altre aree del paese. La manifestazione, dedicata al dolce povero romagnolo, si terrà durante due weekend consecutivi, offrendo agli appassionati un’occasione per gustare le specialità locali e partecipare alle attività previste. La modifica della location rappresenta un cambiamento importante per l’evento annuale.

L’appuntamento con la tradizione gastronomica di Gatteo si prepara a un cambiamento strutturale decisivo: la Sagra della Cantarella, che celebra il tipico dolce povero romagnolo, si sposterà ufficialmente nella nuova area eventi situata in viale Europa. La manifestazione, organizzata dall’associazione Uniti per Gatteo in stretta collaborazione con il Centro ricreativo culturale Giulio Cesare, si articolerà su due weekend distinti, dal 30 aprile al 3 maggio e dall’8 al 10 maggio, proponendo un palinsesto che intreccia memoria locale e intrattenimento moderno. Dall’identità del territorio alla nuova dimensione logistica di viale Europa. Per molti anni la sagra ha trovato la sua collocazione naturale in Piazza della Libertà, ma il passaggio definitivo verso l’area di viale Europa segna un punto di svolta per l’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sagra della Cantarella a Gatteo: nuova sede e due weekend di festa

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