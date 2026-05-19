Sacha Baron Cohen ha annunciato il suo coinvolgimento in un nuovo progetto Marvel, dove interpreterà nuovamente il personaggio di Mefisto. L’attore ha indossato per la prima volta i panni di questo personaggio nella serie televisiva Ironheart. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sulla trama del prossimo progetto. La conferma ufficiale dell’attore è arrivata attraverso comunicati stampa e interviste, senza ulteriori indicazioni sui ruoli o sulle modalità di ritorno del personaggio.

L'attore è apparso per la prima volta nei panni del personaggio nel corso della serie Ironheart, che però non ha ottenuto il successo sperato dai Marvel Studios Sacha Baron Cohen ha debuttato nei panni di Mefisto nell'Universo Cinematografico Marvel nel 2025, e ora l'attore ha parlato di un possibile ritorno del personaggio nella saga. Dopo la sua apparizione in Black Panther: Wakanda Forever, la serie Ironheart del 2025 ha seguito Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, mentre veniva esposta al soprannaturale quando ha incontrato Parker Robbins, interpretato da Anthony Ramos, noto anche come The Hood. Quest'ultimo però impallidiva al confronto con l'entità demoniaca Mefisto, apparsa nel finale di Ironheart, ma da allora i Marvel Studios non hanno fatto luce sul futuro del personaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sacha Baron Cohen anticipa il ritorno di Mefisto in un prossimo progetto Marvel

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Sacha Baron Cohen Reveals the Most Dangerous Moments of His Career | The Jonathan Ross Show

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