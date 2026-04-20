Dopo la fine della sua serie, l'attore non è apparso in alcun film o progetto Marvel Cinematic Universe. I fan si chiedono se il suo ritorno nei panni di Moon Knight sia previsto nel prossimo futuro. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a una sua partecipazione in nuovi film o serie legate all'universo Marvel. La sua assenza dai progetti recenti ha alimentato speculazioni sul possibile ritorno.

L'attore non compare in un progetto del Marvel Cinematic Universe dall'epoca della serie uscita in streaming, ma non ha escluso un suo coinvolgimento in altri progetti Un anno fa, il boss di Marvel Television Brad Winderbaum aveva affermato che il Moon Knight interpretato da Oscar Isaac sarebbe tornato nell'MCU, anche se non nella seconda stagione della sua serie. Ciò fa supporre che ci sia qualcosa in programma per Marc Spector, Steven Grant e Jake Lockley, ovvero le tre personalità interpretate da Isaac nello show arrivato su Disney+; di cosa si tratti, però, non è stato ancora rivelato. Moon Knight tornerà in un progetto sui Midnight Sons? In un'intervista con Josh Horowitz, ad Isaac è stato chiesto come potrebbe essere il suo futuro nell'MCU, tra le continue .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Moon Knight, il ritorno di Oscar Isaac è previsto in questo progetto Marvel?

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