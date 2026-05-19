Sabotage Milano torna alle terrazze i Mirador per un party open-air gratuito
Sabotage Rooftop Service riprende le sue attività con un evento all'aperto previsto per il 20 maggio. La serata si svolgerà sulle terrazze dei Mirador, situate all’interno della 21 House Of Stories nei Navigli, a Milano. L’evento è gratuito e si svolgerà all’aperto, offrendo un’occasione di svago sopra i tetti della città. La partecipazione è aperta a chi desidera vivere un’esperienza musicale in un contesto urbano e panoramico.
Il 20 maggio Sabotage Rooftop Service torna sulle terrazze I Mirador di 21 House Of Stories, Navigli per una nuova open air session sopra i tetti di Milano.Dalle 19:00 ci ritroviamo sulla dancefloor sospesa sulla città per una sunset session tra acid house, raw grooves e influenze world-driven. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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