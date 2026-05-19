Sabotage Milano torna alle terrazze i Mirador per un party open-air gratuito

Sabotage Rooftop Service riprende le sue attività con un evento all'aperto previsto per il 20 maggio. La serata si svolgerà sulle terrazze dei Mirador, situate all’interno della 21 House Of Stories nei Navigli, a Milano. L’evento è gratuito e si svolgerà all’aperto, offrendo un’occasione di svago sopra i tetti della città. La partecipazione è aperta a chi desidera vivere un’esperienza musicale in un contesto urbano e panoramico.

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