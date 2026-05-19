In Canada, il fine settimana di gare rappresenta un momento cruciale per i piloti del team di Stoccarda, con il duello per il titolo che si avvicina a un punto decisivo. L’inglese, che qui ha già vinto nel 2025 e si sente a suo agio sulla pista, si prepara a rispondere all’italiano, che si mostra determinato a mantenere alta la concentrazione. La competizione tra i due si fa più intensa, lasciando prevedere un confronto aperto e ricco di tensione nelle prossime sessioni.

In F1 le cose cambiano molto in fretta. Prendete il caso di George Russell. L’anno scorso il 28enne inglese vinse in Canada il primo GP della stagione per la Mercedes in un campionato fin lì dominato da McLaren e Red Bull, che si erano spartite le vittorie delle prime 9 gare del campionato. La decima gara, a Montreal, fu una grande giornata per George, bravo a capitalizzare il weekend perfetto, con pole position e giro veloce del GP. Ma quella stessa giornata è stata simbolica anche per un altro motivo, che a rileggerlo oggi non è meno significativo: sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, sul terzo gradino del podio, il primo della sua carriera in F1 sulla Mercedes, salì anche Andrea Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Russell sulla pista amica, Antonelli per volare: in Canada è resa dei conti Mercedes

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