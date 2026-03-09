Dissidi su una pista da sci e resa dei conti a Savona agguato a un 21enne | sei giovani denunciati

A Savona, sei giovani tra i 19 e i 21 anni sono stati denunciati per lesioni aggravate a seguito di un'aggressione avvenuta su una pista da sci. La rissa sarebbe nata da vecchi contrasti tra i partecipanti e si è conclusa con un'aggressione che ha coinvolto un ragazzo di 21 anni. La polizia ha identificato e denunciato i sei giovani coinvolti nell'episodio.

Sei giovani sono stati denunciati per lesioni aggravate a Savona per un'aggressione avvenuta lo scorso 7 febbraio ai danni di un 21enne. L'agguato sarebbe stato motivato da vecchi dissidi nati in una località sciistica piemontese. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Savona ha avviato immediatamente le indagini dopo l'episodio di aggressione avvenuto nella serata del 7 febbraio nella zona della Darsena. Un giovane di ventuno anni è stato vittima di un violento pestaggio da parte di un gruppo di coetanei, che hanno utilizzato un tirapugni e un manganello telescopico.