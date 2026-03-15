In Cina, Mercedes conquista una doppietta con Antonelli e Russell, mentre Hamilton termina terzo. Kimi diventa il primo italiano a salire sul podio dopo vent’anni. La gara si svolge a Shanghai, dove Antonelli si aggiudica la vittoria nel secondo appuntamento stagionale di Formula 1 2026.

Kimi è il primo italiano a salire sul gradino più alto del podio dopo 20 anni SHANGHAI (CINA) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Cina, secondo appuntamento stagionale della Formula 1 2026. Il pilota della Mercedes, che precede il compagno di squadra George Russell, è il primo italiano a salire sul gradino più alto del podio a vent'anni dall'ultimo successo tricolore targato Giancarlo Fisichella. Terza piazza per la Ferrari di Lewis Hamilton, che vince il duello interno con Charles Leclerc (quarto) e conquista il primo podio dal suo arrivo a Maranello. Quinto posto per la Haas di Oliver Bearman, che precede la Alpine di Pierre Gasly, sesto al traguardo, Liam Lawson (Racing Bulls) e Isack Hadjar (Red Bull), rispettivamente settimo e ottavo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - In Cina doppietta Mercedes con Antonelli e Russell, terzo Hamilton

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