Gualtieri sull' emergenza abitativa a Roma | Mille case comprate dal Comune ma serve un intervento nazionale

Il sindaco di Roma ha annunciato che il Comune ha acquistato mille abitazioni per far fronte all'emergenza abitativa, sottolineando comunque la necessità di un intervento a livello nazionale. Nel corso delle celebrazioni del Natale di Roma, arrivano anche aggiornamenti sui problemi della città riguardanti le questioni di casa e trasporti, che continuano a rappresentare priorità per l'amministrazione. La discussione si concentra sulla gestione delle emergenze e sulle misure adottate fino a ora.

Il Natale di Roma numero 2.779 diventa l'occasione per tracciare la rotta sulle grandi emergenze della Capitale: casa e trasporti. Dal palco del XII Simposio organizzato dalla Fondazione Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha lanciato un appello che guarda al passato per risolvere il presente.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Emergenza abitativa a Milano, il piano del Comune: in arrivo 500 alloggi, alternativi alle case popolariMilano, 10 marzo 2026 – A Milano, il Comune mette a disposizione 500 alloggi che potranno essere gestiti da associazioni del terzo settore con... Affitti alle stelle e 10 milioni di case mancanti: il piano europeo per l’emergenza abitativaPermessi edilizi in 60 giorni, incentivi fiscali, tetto agli affitti brevi, più edilizia sociale e freno alle occupazioni abusive. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gualtieri sull'emergenza abitativa a Roma: Mille case comprate dal Comune, ma serve un intervento nazionale; Ostia smeralda, Gualtieri: Qualità dell’acqua eccellente, un risultato per i cittadini e i turisti; Il sindaco Gualtieri ostaggio dei centri sociali: lo Spin Time Labs entra in giunta; Ex cinema Apollo, allarme all’Esquilino fra amianto e infiltrazioni: i fondi dirottati sul Piano Casa. Povertà abitativa, anche l'assessore Zevi attacca Salvini: Lasciati soli davanti all'Europa. Con lui ancora nessun dialogoUna stoccata diretta al ministro Matteo Salvini, tra l'altro presente al fianco di Gualtieri: l'emendamento alla manovra di bilancio che prevede fondi per aiutare gli uomini che lasciano l'abitazione ... romatoday.it Sfratti ed edilizia sociale, le famiglie precarie di Roma chiedono una svolta al CampidoglioUna lunga e partecipata assemblea nella Casa del Volontariato a viale Manzoni. Stavolta a spiegare l'emergenza abitativa sono stati i cittadini e la politica ha ascoltato (e preso impegni) ... romatoday.it Promozione Extension Per tutto il mese di aprile -30% sulle extension: approfittane subito! Ti aspettiamo in salone! #gualtieriparrucchieri #gualtieribusnago #extension #hairextension facebook Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) / Posts / X x.com