Bandiera Sostenibile 2026 | riconoscimento a Bonate Sopra alla quarta assemblea nazionale della Rete

Durante la quarta assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, il Comune di Bonate Sopra ha ricevuto la Bandiera Sostenibile 2026, un riconoscimento assegnato agli enti locali che contribuiscono al monitoraggio delle politiche di sostenibilità. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie amministrazioni, che hanno condiviso iniziative e risultati legati alla tutela ambientale e alla sostenibilità. La premiazione si è svolta alla presenza di alcuni esponenti della rete.

Il Comune di Bonate Sopra ha ricevuto la Bandiera Sostenibile 2026, riconoscimento attribuito dalla Rete dei Comuni Sostenibili agli enti locali che partecipano al monitoraggio delle politiche di sostenibilità. La consegna è avvenuta a Roma, nel corso della quarta assemblea nazionale della Rete, svoltasi l’8 e 9 aprile al Museo dell’Ara Pacis. Il riconoscimento è stato ritirato dal sindaco Matteo Rossi. L’assemblea ha riunito amministratori locali e rappresentanti istituzionali, configurandosi come momento di confronto sulle politiche di sviluppo sostenibile a livello locale. Nel corso dei lavori sono stati presentati oltre cinquanta interventi tra esperienze territoriali, buone pratiche e menzioni speciali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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