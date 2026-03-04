Sospensione dell’acqua per lavori urgenti | rubinetti a secco in cinque comuni del Vastese

In cinque comuni del Vastese, i cittadini dovranno fare a meno dell’acqua per alcune ore a causa di lavori urgenti sulla rete idrica. La Sasi ha annunciato la sospensione temporanea della fornitura per permettere l’intervento di riparazione. La decisione riguarda le zone interessate, dove i rubinetti resteranno a secco fino al completamento delle operazioni.

La Sasi comunica una sospensione temporanea della fornitura idrica in diversi comuni del Vastese per consentire un intervento urgente di riparazione alla rete. Lo stop all’erogazione dell’acqua è previsto per domani, giovedì 5 marzo, a partire dalle ore 8 e fino alle ore notturne della stessa giornata. L’interruzione è necessaria per eseguire lavori di riparazione alla condotta idrica in zona Fosso Calamone, nel territorio del comune di Pollutri. I comuni interessati dalla sospensione sono Casalbordino, Pollutri, Torino di Sangro (esclusa la zona marina), Vasto – limitatamente alla località Pagliarelli e a una parte della zona industriale – e Villalfonsina. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

