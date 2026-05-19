Rubati gli zaini di due bambini a Roma le maestre regalano loro i libri di testo
A Roma, due bambini hanno subito il furto degli zaini mentre erano a scuola. Le insegnanti, dopo l’incidente, hanno deciso di regalare loro i libri di testo necessari per proseguire le lezioni. Un padre ha lasciato l’auto in un parcheggio per una breve spesa, secondo quanto scritto dal quotidiano Il Messaggero. L’episodio si è verificato in una zona della città frequentata quotidianamente da studenti e famiglie. La vicenda ha attirato l’attenzione delle persone, che si sono soffermate sulla reazione delle insegnanti.
Come riporta il quotidiano Il Messaggero, un padre romano di nome Alessandro ha parcheggiato la sua auto per fare una spesa veloce. Al suo ritorno, dopo appena venti minuti, ha trovato il finestrino posteriore in frantumi. I ladri hanno portato via due zaini scolastici, uno rosa e uno blu, appartenenti ai suoi figli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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