Rubati gli zaini di due bambini a Roma le maestre regalano loro i libri di testo

A Roma, due bambini hanno subito il furto degli zaini mentre erano a scuola. Le insegnanti, dopo l’incidente, hanno deciso di regalare loro i libri di testo necessari per proseguire le lezioni. Un padre ha lasciato l’auto in un parcheggio per una breve spesa, secondo quanto scritto dal quotidiano Il Messaggero. L’episodio si è verificato in una zona della città frequentata quotidianamente da studenti e famiglie. La vicenda ha attirato l’attenzione delle persone, che si sono soffermate sulla reazione delle insegnanti.

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