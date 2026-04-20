Adozione libri di testo per gli alunni con disabilità | la procedura da seguire

La Circolare n. 97152 del 31 marzo 2026 ha stabilito le modalità da seguire per l’adozione dei libri di testo destinati agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 20262027. La nota fornisce indicazioni specifiche sulla procedura e sui tempi da rispettare per garantire l’assegnazione dei materiali didattici adeguati agli studenti con bisogni educativi speciali.

La Circolare n. 97152 del 31 marzo 2026 ha definito le modalità con cui procedere all’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 20262027. Ogni istituzione scolastica deve comunicare i dati in modalità on line, attraverso la piattaforma AIE disponibile sul sito www.adozioniaie.it oppure in modalità cartacea, dal 13 aprile all’8 giugno. Spesso si verifica che i libri di testo adottati non rispondono alle esigenze educative e didattiche degli alunni con disabilità. Per loro, però, è possibile adottare testi diversi, con procedure differenti tra la scuola primaria e secondaria. L'articolo....🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Buongiorno, in vista dell'adozione dei nuovi libri di testo ( scuola secondaria di primo grado), mi chiedo se sia il caso di cambiare quest'anno o rimandare all''anno prossimo. Si sa se cambieranno anche le nostre indicazioni nazionali - facebook.com facebook

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