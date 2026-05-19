Tre persone sono state fermate dopo aver rubato in un centro commerciale della zona. Uno di loro, entrato in un negozio, ha lasciato una vecchia borsa e ha cercato di uscire con una nuova senza pagare. Durante le operazioni di controllo, sono stati trovati e recuperati anche vestiti e detersivi che erano stati sottratti. Le autorità hanno identificato e arrestato i tre sospetti, considerati responsabili di vari furti commessi in modo isolato.

Entra in un negozio del centro commerciale Cremona Po, lascia la vecchia borsetta e tenta di uscire con una nuova di zecca. Nel pomeriggio di domenica la polizia di Stato di Cremona ha denunciato per furto aggravato una ventenne residente fuori città in quanto sorpresa nel tentativo di scambio della propria borsetta, ormai danneggiata, con un nuovo modello esposto sugli scaffali di un negozio. La giovane è stata individuata dalla vigilanza privata e poi bloccata grazie al tempestivo intervento sul posto di un equipaggio delle Volanti della Questura di Cremona. Un’ora più tardi sempre nel centro commerciale, uno straniero anch’egli ventenne e residente fuori città, con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, ha cercato di rubare un capo di abbigliamento da un altro negozio all’interno dello stesso centro commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubano borsa, vestito e detersivi. Rintracciati e presi tre ladri solitari

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