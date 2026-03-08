Le rubano la borsa appesa alla sedia e scappano | presi poco dopo

Intorno alle 13 di ieri in via Pacini, zona Città Studi, due persone hanno rubato la borsa di una donna lasciata appesa alla sedia di un tavolo. Dopo aver preso il borsello, sono fuggiti rapidamente, ma sono stati individuati e fermati poco dopo. La vittima si trovava seduta al tavolo quando è avvenuto il furto.

Hanno rubato la borsa di una donna, che lei aveva appeso alla sedia di un tavolo dove era seduta. È successo intorno alle 13 di ieri (sabato) in via Pacini (zona Città Studi). Erano due uomini: dopo il furto hanno subito cercato di scappare. La donna ha provato a intervenire tentando di fermarli, ma non ci è riuscita. Subito dopo però sono arrivati gli agenti della polizia di stato, che li hanno bloccati. Entrambi (due cittadini algerini, del 2000 e del 2002, con precedenti) sono stati arrestati per furto e sono ora in attesa del processo per direttissima.

