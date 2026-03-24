Sei ladri, autori di due furti diversi, sono stati catturati. I primi tre sono stati protagonisti di un arresto rocambolesco, dopo il furto di una borsetta a un’anziana a Bagnolo: i carabinieri li hanno inseguiti in auto, la loro fuga è terminata contro un muro. In arresto tre irregolari, due di 48 anni e uno di 28, portati ieri davanti a un giudice del tribunale di Cremona, che ha applicato il divieto di dimora in provincia di Cremona, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di permanenza notturna in casa. Poi ci sarà il processo. A Castelleone tre persone, nel pomeriggio dello scorso lunedì, erano state notate da una pattuglia, che aveva fermato la loro auto e identificato i passeggeri, due donne e un uomo, tutti pregiudicati per furto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borsa scippata e furto notturno in un’azienda. Presi i sei ladri

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