Ruba 30mila euro dal furgone di un ambulante durante il raduno di Harley-Davidson identificato dopo 2 settimane

Da anconatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di due settimane dall’episodio, è stato identificato l’autore del furto avvenuto durante un raduno Harley-Davidson a Senigallia. La refurtiva di circa 30mila euro in contanti, che costituivano l’incasso di un ristorante ambulante, era stata sottratta da una valigia lasciata nel furgone del proprietario. L’episodio si è verificato mentre il veicolo si trovava fermo a un semaforo. Le indagini hanno portato all’individuazione del responsabile, senza ulteriori dettagli sui procedimenti.

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SENIGALLIA - Circa 30mila euro in contanti, l’intero incasso del raduno Harley Davidson, sono spariti da una valigia rubata a un ristoratore ambulante fermo a un semaforo con il proprio furgone. Il furto è avvenuto a Senigallia durante l’European Spring Rally, la manifestazione che dal 30 aprile. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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