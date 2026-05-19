Ruba 30mila euro dal furgone di un ambulante durante il raduno di Harley-Davidson identificato dopo 2 settimane

A distanza di due settimane dall’episodio, è stato identificato l’autore del furto avvenuto durante un raduno Harley-Davidson a Senigallia. La refurtiva di circa 30mila euro in contanti, che costituivano l’incasso di un ristorante ambulante, era stata sottratta da una valigia lasciata nel furgone del proprietario. L’episodio si è verificato mentre il veicolo si trovava fermo a un semaforo. Le indagini hanno portato all’individuazione del responsabile, senza ulteriori dettagli sui procedimenti.

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