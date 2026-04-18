Roma caos in viabilità | blocchi per il raduno Harley Davidson

Oggi, sabato 18 aprile 2026, la viabilità nella città e nelle aree vicine ha subito modifiche significative a causa di un raduno di motociclisti Harley Davidson. Sono stati effettuati blocchi e deviazioni che interessano diverse strade principali, creando disagi per i pendolari e gli utenti della rete regionale. La circolazione è stata rallentata o interdetta in alcune zone centrali e periferiche, con il traffico che si è concentrato nelle aree circostanti.

La viabilità nella Capitale e nelle zone limitrofe presenta oggi, sabato 18 aprile 2026, alcune variazioni rilevanti per i pendolari e gli utenti della rete regionale. Mentre gran parte delle strade risulta libera da intoppi, i lavori di manutenzione sulle infrastrutture ferroviarie e un importante evento motoristico nel cuore di Roma impatteranno sulla mobilità locale durante la mattinata e il pomeriggio. Gestione dei flussi e cantieri ferroviari sulla linea Giardinetti-Pantano. Le prime analisi sulla circolazione stradale del mattino indicano una situazione di normale scorrimento su quasi tutto il territorio laziale. Tuttavia, il comparto del trasporto pubblico deve fare i conti con interventi strutturali necessari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, caos in viabilità: blocchi per il raduno Harley Davidson Notizie correlate 25 Aprile, piazza negata all'Anpi per far posto al raduno delle Harley Davidson. Lo sdegno del PdLa manifestazione delle splendide moto si terrà infatti in piazza del Foro, però il 30 di aprile. Caos viabilità a Roma: incidenti e blocchi paralizzano il RaccordoIl martedì sera di questo 9 aprile 2026 si è trasformato in un complesso mosaico di rallentamenti e interventi d’emergenza per la mobilità...