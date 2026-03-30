Ruba rame da una cabina Enel e rischia di restare fulminato | salvato dai carabinieri

Un uomo di 39 anni di origini bulgare è stato sorpreso dai carabinieri mentre cercava di rubare rame da una cabina Enel. Durante l’intervento, l’uomo è stato colpito da una scarica elettrica e si è trovato in difficoltà, ma è stato successivamente soccorso e messo in sicurezza. Questa operazione segue un precedente tentativo di furto nello stesso periodo.

Due colpi in una settimana, salvato dai carabinieri: si tratta di un 39enne bulgaro, immobilizzato da una scossa mentre rovistava in una cabina elettrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Muore folgorato mentre ruba cavi in una cabina elettrica a Pomezia: cadavere abbandonato dai complici Catania, tenta di tagliare cavi di rame da una cabina elettrica: arrestato 34enneNegli ultimi giorni diversi interventi hanno permesso agli agenti della Questura di Catania di sventare vari tentativi di furto. Una selezione di notizie su Ruba rame Temi più discussi: Arrestato per furto: Avevo fame; Furto di rame a Orvieto, rimuovono grondaie e discendenti in una casa: due denunciati; Orvieto, furto di rame: un uomo e una donna denunciati dalla Polizia; Non c'è pace al camposanto. Al cimitero di Avesa nuovo furto di rame. Ingente il bottino. Resta folgorato mentre ruba un cavo di rame. Dopo pochi giorni tenta di compiere lo stesso furtoBloccato dai carabinieri, è stato perquisito e trovato in possesso di ferro, rame e attrezzi da scasso ... napolitoday.it Ruba rame da una cabina elettrica, incendio gli distrugge l'autoRuba del rame da una cabina elettrica nel lungomare della Plaia a Catania, ma i cavi prendono fuoco e le fiamme, dopo averla completamente avvolta, gli distruggono l'auto. Il ladro sfortunato è un ... ansa.it I furti dell’oro rosso sono in aumento: ecco perché il rame va letteralmente a ruba Presi di mira tralicci, grondaie, tombe, stazioni ferroviarie - facebook.com facebook