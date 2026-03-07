Entra in un negozio e ruba 42 vestiti dal valore di mille euro | sorpreso dai carabinieri e arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rubato 42 vestiti dal negozio Upim di via del Bersagliere, all’angolo con piazza Vittorio Veneto. È stato sorpreso mentre si allontanava dal negozio con la merce, del valore di circa mille euro. L’arresto è avvenuto sul posto e l’uomo è stato condotto in caserma.

Bloccato un uomo di 34 anni, volto già noto alle forze dell'ordine per essere finito nei guai in passato proprio per furto aggravato: è successo all'Upim, nella zona della Statua Lo hanno sorpreso mentre si allontanava dall'Upim di via del Bersagliere - ad angolo con piazza Vittorio Veneto - con 42 capi di vestiario, per un valore stimato di circa mille euro. Arrestato un uomo di 34 anni, volto già noto alle forze dell'ordine per essere finito nei guai in passato proprio per furto aggravato. A entrare in azione i carabinieri della stazione Crispi. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento restrittivo, disponendo per il 34enne la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Entra in un negozio fingendo di cercare lavoro, poi ruba 100 euro e fugge: arrestato dai carabinieri dopo una violenta rissa e un inseguimento da filmIl ragazzo ha arraffato due banconote da 50euro dal registratore di cassa di un negozio del paese.

Ruba vestiti per 130 euro nel negozio in centro a Milano: arrestato 21enneHa scelto dagli scaffali del negozio in centro a Milano alcuni prodotti, ma è arrivato in cassa solo con uno di quelli selezionati.

