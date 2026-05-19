Rotary focus a Napoli sul disagio giovanile | A rischio fino a 3 ragazze su 4 under 18

Da ildenaro.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, uno studio evidenzia che circa il 75% delle ragazze e dei ragazzi tra i 13 e i 24 anni sono a rischio di disagio emotivo, comportamentale e di dipendenze. In particolare, si rileva che tra le under 18, tre giovani su quattro presentano segnali di difficoltà emotive o comportamentali. La situazione viene approfondita in un incontro tra i rappresentanti delle organizzazioni locali e le istituzioni, con l’obiettivo di analizzare le criticità e trovare soluzioni pratiche.

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La  maggior parte dei giovani napoletani  – tra i 13 e 24 anni – presenta un  rischio di disagio emotivo e comportamentale, oltre che di  dipendenze, con picchi che sfiorano le  3 ragazze su 4   sotto i 18 anni. Questi alcuni dei dati preliminari anticipati della ricerca condotta dall’ Osservatorio Nazionale per la Salute emotiva e comportamentale  insieme all’omonima commissione distrettuale Rotary, che verrà presentata sabato 23 maggio 2026 alle ore 9.30 nella sala Leonardo Bianchi (Calata Capodichino 230) dell’ASL Napoli 1, in occasione del convegno “ I fattori di rischio nella salute emotiva e comportamentale “. L’iniziativa è promossa dalla Commissione Distrettuale S. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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