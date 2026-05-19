Rosso Fiorentino tra Sansepolcro e Vasari

Nella chiesa di San Lorenzo a Sansepolcro si trova una tavola attribuita a Rosso Fiorentino, considerata l’unica nel territorio aretino. L’opera rappresenta un possibile esempio della produzione dell’artista, noto anche come Giovanni Battista di Jacopo, per il suo colore rosso di capelli. La presenza di questa tela ha attirato l’attenzione di studiosi e appassionati d’arte, che la valutano come un pezzo di particolare interesse storico e artistico.

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