Rosso Fiorentino tra Sansepolcro e Vasari
Nella chiesa di San Lorenzo a Sansepolcro si trova una tavola attribuita a Rosso Fiorentino, considerata l’unica nel territorio aretino. L’opera rappresenta un possibile esempio della produzione dell’artista, noto anche come Giovanni Battista di Jacopo, per il suo colore rosso di capelli. La presenza di questa tela ha attirato l’attenzione di studiosi e appassionati d’arte, che la valutano come un pezzo di particolare interesse storico e artistico.
Nella chiesa di San Lorenzo, a Sansepolcro, si trova quello che sembra essere l’unica tavola di Rosso Fiorentino (Giovanni Battista di Jacopo, rosso di capelli.) nel territorio aretino. E’ una pala d’altare di grandi dimensioni in tipico stile manierista e rappresenta una Deposizione dalla Croce. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Cristo portato al sepolcro, unopera giovanile di Giorgio Vasari - 1532 @manortiz46az
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