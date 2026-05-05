Tutto è cominciato con la visita alla mostra " Vasari. Il teatro delle virtù " che si teneva ad Arezzo lo scorso anno. Ci ha colpito così tanto che quest’anno siamo andati a vedere il luogo privato, intimo dove Giorgio viveva: la casa. La mostra, allestita presso la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea, che celebrava i 450 anni dalla morte di Vasari, era un’occasione unica che non potevamo perdere: non solo esponeva opere dell’autore provenienti da musei come il Louvre e il Met, ma come ci ricordano sempre le nostre maestre, non è mai troppo presto per iniziare a conoscere le opere d’arte. Abbiamo scoperto che Vasari (Ar. 1511- Fi.1574) non solo era un pittore, ma anche architetto e scrittore e in ognuna di queste arti ha lasciato la sua impronta che l’ha reso importante nel tempo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A tu per tu con l’arte di Vasari. Un giorno tra capolavori e sorprese

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