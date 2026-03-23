FIRENZE – Un dipinto di Rosso Fiorentino riscoperto dopo secoli di oblio torna alla luce grazie a un restauro che ha cambiato la storia dell’arte rinascimentale. Il Metropolitan Museum of Art di New York ha annunciato l’acquisizione della Madonna con Bambino e San Giovanni Evangelista, opera giovanile del pittore fiorentino datata tra il 1512 e il 1513. La svolta è arrivata durante il restauro della tela: rimuovendo uno strato di pittura sovrapposto, i tecnici hanno individuato la figura di San Giovanni Evangelista in primo piano, dettaglio che aveva reso l’opera irriconoscibile per secoli. Il ritrovamento consente oggi di identificarla con... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dipinto di Rosso Fiorentino riscoperto dopo secoli, lo acquista il Met di New York

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