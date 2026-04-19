Fuga e arresto | due giovani presi dopo la truffa ai pensionati

Sabato 18 aprile 2026, due giovani residenti in provincia di Caserta sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Cossato. I due, rispettivamente di 20 e 25 anni, erano stati coinvolti in una truffa ai danni di pensionati e erano fuggiti lungo la strada provinciale 232 prima di essere fermati dalle forze dell’ordine. La fuga è durata alcune ore prima del loro arresto.

Due giovani residenti in provincia di Caserta, di 20 e 25 anni, sono stati catturati dai carabinieri della Compagnia di Cossato nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026, dopo una fuga frenetica sulla strada provinciale 232. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato a seguito di una serie di raggiri ai danni di due pensionati del biellese, culminati con il recupero di denaro contante e di un prezioso oggetto rubato. Il dispositivo investigativo, attivato dalla Compagnia di Cossato, ha permesso di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga e arresto: due giovani presi dopo la truffa ai pensionati Notizie correlate In fuga sull'auto a noleggio senza patente: denunciati due giovani per la truffa ai danni di un'anzianaI Carabinieri della Stazione di Marsciano, in collaborazione con la Polizia Stradale di Roma Nord, hanno denunciato in stato di libertà un 17enne e... Truffa del finto incidente contro un'anziana, poi fuga con inseguimento: due uomini in arrestoAlla vittima sarebbe stato chiesto di pagare in contanti per la riparazione di un incidente mai avvenuto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rimini, fuga in auto e inseguimento: arrestato con un chilo di cocaina; Furto al supermercato e fuga in auto con 12 bottiglie di champagne. Arrestati due uomini; Fuga con inseguimento di tre rapinatori stranieri: un arresto e due denunce; In fuga su un furgone rubato, inseguiti dalla GdF e arrestati: Siamo stati ingaggiati a Foggia - FoggiaToday. Truffano un’anziana, presi durante la fuga. Arrestati ad Avezzano due uomini, il colpo messo a segno a FermoFERMO Truffano un’anziana portandole via oro e gioielli, ma la fuga si ferma ad Avezzano e finiscono in carcere. Arresto in flagrante, venerdì pomeriggio, per due malviventi di 39 ... corriereadriatico.it Il finto carabiniere le ruba tutto l'oro, ma la fuga finisce a Milano: truffatori arrestati con il tesoroLa polizia intercetta i due truffatori tra Corso Buenos Aires e la Stazione Centrale: recuperati 2mila euro e gioielli sottratti a un'anziana ... milanotoday.it +++Sparatoria in discoteca: ucciso un uomo, giovani in fuga dal locale+++ La vittima è un 43enne barese: è stato colpito alle spalle - facebook.com facebook Fuga di #gas in casa, due feriti x.com