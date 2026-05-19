Roma turismo da record | 15 miliardi nel 2026 Ma il centro non respira più

Nel 2026, la città si avvicina a un giro d’affari nel settore turistico di circa 15 miliardi di euro, secondo le stime ufficiali. Questa crescita si traduce in un afflusso di visitatori che ha portato a un aumento delle presenze nei principali luoghi di interesse. Tuttavia, questa espansione non ha evitato problemi di congestione e affollamento nel centro storico, che fatica a gestire il flusso continuo di turisti. La situazione solleva interrogativi sulla capacità di sostenere tale livello di affluenza senza compromettere la qualità della vita locale.

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Roma, 19 maggio 2026 – La Capitale corre con il turismo e guarda al 2026 con ricavi attesi fino a 15 miliardi di euro. La spinta degli arrivi, rafforzata dall’onda lunga del Giubileo, conferma il peso della Capitale tra le grandi destinazioni internazionali, ma porta con sé anche nuove pressioni sulla città, in particolare sul centro storico, sulla mobilità e sui servizi. Nei primi mesi dell’anno gli arrivi sono cresciuti del 3,8%, mentre le presenze hanno registrato un incremento del 2,8%. Numeri che si inseriscono in una tendenza di lungo periodo: secondo Sociometrica, nel 2024 il valore generato dal turismo romano ha raggiunto 13,3 miliardi di euro, con presenze aumentate dell’80% tra il 2014 e il 2024. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Boom del turismo in Europa, il 2025 consolida la crescita Sullo stesso argomento Roma: 30 miliardi e crescita record nel 2025Il settore immobiliare della Capitale ha raggiunto una valutazione di oltre 30 miliardi di euro, posizionando Roma ben al di sopra delle medie... Leggi anche: Roma, rimonta nel recupero con un Malen da record. Ma Dybala annuncia l'addio Roma traina il turismo: boom di arrivi, ma cresce l’allarme overtourismNel 2026 aumentano arrivi e presenze nella Capitale. Record atteso dopo il boom del 2025, ma pesa il rischio sovraffollamento ... rainews.it Il boom del turismo a Roma non si ferma: i turisti aumentano anche dopo il GiubileoI dati sono stati diramati durante la presentazione della ricerca dell'Istituto Piepoli Turismo: prospettive e opportunità per l’estate 2026 ... romatoday.it Hantavirus, controlli su quattro turisti passati da Roma: erano sull'aereo con una vittima reddit