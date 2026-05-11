Roma rimonta nel recupero con un Malen da record Ma Dybala annuncia l' addio

Nella partita di ieri sera, la Roma ha riesumato una vittoria dopo aver rischiato di perdere, grazie a un gol storico di un attaccante. Poco prima del fischio finale, la squadra è riuscita a ribaltare la situazione, portando a casa i tre punti. Nel frattempo, un calciatore ha annunciato il suo addio al club attraverso un messaggio pubblico, lasciando i tifosi sorpresi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un finale pazzo nel quale la Roma passa dall'inferno al paradiso calcistico. Poco prima del 90' quando il belga del Parma Mandala Keita, sotto gli occhi della mamma, torna al gol dopo tre anni (l'ultimo all'Anversa), la corsa Champions dei giallorossi - passati dall'1-0 all'1-2 - sembra subire una frenata definitiva. Ma il recupero regala alla squadra di Gasperini un clamoroso ribaltone nel segno dei suoi olandesi: Rensch, cambio decisivo del tecnico nel secondo tempo, segna dopo una carambola in area e poi si procura il rigore (assegnato dal Var e contestato dagli emiliani) trasformato dal connazionale Malen. Il cui impatto con la serie A...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roma, rimonta nel recupero con un Malen da record. Ma Dybala annuncia l'addio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, colpo Champions a Bologna: Malen da record e torna DybalaLa Roma si riprende il proprio destino e, con un mese e mezzo di ritardo sui piani, torna a espugnare il Dall’Ara superando il Bologna per 0-2. Parma-Roma 2-3: Malen glaciale dal dischetto la ribalta nel recupero da 12'Parma 10 maggio 2026 - È successo semplicemente di tutto al Tardini tra Parma e Roma, alla fine però il destino ha premiato i giallorossi. Argomenti più discussi: Roma, rimonta nel recupero con un Malen da record. Ma Dybala annuncia l'addio; Serie A, Parma-Roma 2-3: follia al Tardini, Malen firma la vittoria giallorossa al 98'; Impresa della Roma, rimonta e vince 3- 2 contro il Parma; Parma-Roma 2-3: Malen segna su rigore nel recupero e Gasp crede ancora nella Champions League.