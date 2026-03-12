Roma | 30 miliardi e crescita record nel 2025

Il settore immobiliare di Roma ha superato i 30 miliardi di euro di valore, segnando una crescita record prevista per il 2025. La capitale si distingue così rispetto alle altre città italiane per l’espansione del mercato immobiliare e l’aumento delle transazioni. Questa valutazione rappresenta un dato importante nel panorama economico locale, evidenziando un trend positivo nel settore.

Il settore immobiliare della Capitale ha raggiunto una valutazione di oltre 30 miliardi di euro, posizionando Roma ben al di sopra delle medie nazionali in termini di crescita economica. Questa dinamica positiva è stata evidenziata da Lorenzo Tagliavanti durante il Mipim 2026 a Cannes, dove si è parlato di una ripresa post-pandemica trainata da investimenti pubblici e privati. I dati mostrano un aumento del numero di aziende romane del 2,54% nel 2025, con un export in salita del 10,5% nonostante le tensioni commerciali internazionali legate ai dazi americani. La svolta economica dopo la pandemia. L’anno 2025 ha rappresentato un punto di non ritorno per l’economia laziale, segnando un cambiamento strutturale che va oltre le fluttuazioni stagionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Raffaella Orlandi 3 2026 03 05 10 09 22

