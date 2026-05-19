La Roma si avvicina alla trasferta di Verona con buone possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League. A pochi giorni dalla partita decisiva, i giocatori Pellegrini, Mancini e Cristante rappresentano le principali certezze per il team. La squadra ha bisogno di ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze di accesso alla competizione europea, che potrebbe aprire nuove prospettive per il futuro. La partita si preannuncia cruciale per le sorti stagionali dei giallorossi.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo La sfida del Bentegodi può riaprire le porte dell'élite europea, ma la rosa attuale necessita di innesti di spessore. La Roma si trova dinanzi al proprio destino calcistico e, a pochi giorni dalla decisiva trasferta di Verona, vede il traguardo della qualificazione in Champions League ormai a portata di mano. Come analizzato nell’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, un successo domenica sera sul campo dell’Hellas garantirebbe ai giallorossi il matematico ritorno nell’élite del calcio europeo. L’approdo alla massima competizione continentale, tuttavia, non deve mascherare i limiti strutturali di un organico che necessita di un profondo restyling estivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, riscatti da Champions: Pellegrini, Mancini e Cristante bastano per il futuro?

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