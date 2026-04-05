Le Pagelle | Inter-Roma 5-2 | disastro Cristante Mancini e Pellegrini ci provano

Nella serata di domenica, allo stadio pieno di tifosi, si è disputato il match tra Inter e Roma, conclusosi con il punteggio di 5-2. La partita ha visto una vittoria convincente da parte dei nerazzurri, con alcune prestazioni da evidenziare e un disastro difensivo di Cristante. La Roma ha tentato di reagire con alcuni tentativi di Pellegrini e Mancini, ma non sono bastati a riaprire il risultato.

Nella cornice di un Meazza gremito, il posticipo domenicale della Serie A ha sancito il ritorno prepotente dell’ Inter ai vertici della fluidità tattica. Il 5-2 inflitto alla Roma non è solo un risultato numerico, ma una dichiarazione d’intenti di un sodalizio che, dopo tre turni di appannamento, ha ritrovato la sua architettura più pura. La compagine guidata da Christian Chivu ha interpretato la sfida con una ferocia agonistica che ha evidenziato, per contrasto, le fragilità strutturali della difesa giallorossa, incapace di assorbire le rotazioni sistematiche dei quinti interisti e la debordante fisicità del tandem d’attacco. La cronaca del match si è aperta con un lampo accecante: dopo soli sessanta secondi, Thuram ha scardinato la corsia mancina servendo a Lautaro Martinez il pallone del vantaggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Le Pagelle | Inter-Roma 5-2: disastro Cristante, Mancini e Pellegrini ci provano Panathinaikos-Roma 1-1, le pagelle: Ziolkowski (7) decisivo, Cristante (6,5) duttile, Mancini (4) bocciatoL'ultima serata europea della Roma è stata tutt'altro che positiva, ma alla fine l'obiettivo è stato raggiunto. Leggi anche: Il club delle 300 presenze: Mancini, Cristante, El Shaarawy e Pellegrini celebrano un traguardo storico Temi più discussi: Inter - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Lautaro, destro da 9 e leader da 10. Ai colpi speciali di Malen 8: i voti di Mauro ai bomber di Inter-Roma; Inter-Roma, le probabili formazioni di Chivu e Gasperini; Sky – Inter-Roma, la probabile formazione: torna la Thula, le scelte di Chivu in difesa. Pagelle Inter-Roma 5-2: Lautaro redivivo, Calhanoglu magico. Disastro Rensch, Cristante inesistenteLe pagelle del big match tra Inter e Roma: Lautaro fenomenale, torna a pieno regime la Thu-La. Disastro difensivo dei giallorossi, male N'Dicka ... sport.virgilio.it Inter-Roma 5-2, le pagelle nerazzurre: Lautaro figliol prodigo (8), Calhanoglu portentoso (7,5), Thuram fa tutto (7)Il big match Inter-Roma, nel giorno di Pasqua, si è risolto con la vittoria dei nerazzurri per 5-2. Apre, dopo una manciata di minuti, Lautaro Martinez. Pareggio di Mancini. Poi ci ... leggo.it Gasperini diretta, interviste e conferenza stampa live dopo Inter-Roma facebook LA FOTO PIÙ BELLA DI INTER-ROMA x.com