Nelle ultime settimane, la proprietà americana della squadra ha deciso di sospendere le trattative per il rinnovo di alcuni giocatori in scadenza di contratto. Tra i nomi coinvolti ci sono il centrocampista e il difensore, che ora attendono aggiornamenti sul loro futuro contrattuale. La decisione ha interessato le trattative in corso, lasciando i giocatori in attesa di ulteriori sviluppi.

Nelle ultime settimane la proprietà americana ha deciso di congelare tutte le trattative in corso per i rinnovi di alcuni elementi in scadenza di contratto. Adesso può cambiare tutto. Per tutta la stagione Mancini e Cristante hanno dimostrato la loro importanza in campo e nello spogliatoio, portando avanti il concetto di leader per il gruppo squadra. Qualche mese fa, come riportato da Gianluca di Marzio, mancava solo la firma per rendere i rinnovi ufficiali. In seguito la batosta di San Siro ha bloccato tutto, ma adesso sembra che le trattative possano sbloccarsi in breve tempo. Un legame ritrovato con Gasperini, dopo l’esperienza alla Dea. Entrambi hanno tagliato il traguardo delle 300 presenze in giallorosso, vivendo tante stagioni tra alti e bassi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Mancini e Cristante ora attendono il rinnovo

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