Milano Banlieue Corso di Porta Ticinese rapina di maranza nordafricani con lo spray peperoncino ai danni di ciclista

A Milano, lungo Corso di Porta Ticinese, si sono verificati vari episodi di aggressioni e reati, tra cui rapine con spray al peperoncino ai danni di ciclisti. Testimoni raccontano di uno di questi incidenti, avvenuto anche di giorno, in cui un gruppo di persone di origine nordafricana ha messo a segno una rapina. La zona è stata già teatro di altri episodi di violenza, tra cui accoltellamenti e aggressioni di vario tipo.

Milano Banlieue, Corso di Porta Ticinese n.80, Il Giornale d'Italia testimone di una rapina con lo spray peperoncino ad opera di maranza nordafricani ai danni di un giovane ciclista. Scippo al peperoncino L'ultima, tra le "mode" delle gang che imperversano in zona è lo scippo al peperoncino, fatto di sequenze rapidissime che non lasciano scampo alla vittima designata. Ne è stato testimone Il Giornale d'Italia in corso Porta Ticinese, all'altezza del civico 80, giovedì scorso all'incirca le 9.00 di sera. In strada c'era gente. Abbiamo visto un ragazzo in bicicletta pedalare tranquillo mentre dietro di lui, a piedi, a poca distanza, procedeva un gruppo di 4 o 5 maranza.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano Banlieue, Corso di Porta Ticinese, rapina di maranza nordafricani con lo spray peperoncino ai danni di ciclista Notizie correlate Leggi anche: Milano, Banlieue, Corso di Porta Ticinese n.80, rapina di maranza nordafricani con lo spray peperoncino ai danni di ciclista Leggi anche: Milano, Banlieue, Corso Ticinese, rapina di maranza nordafricani con lo spray peperoncino ai danni di un giovane ciclista Una raccolta di contenuti Si parla di: Non siamo una banlieue. Una giornata nel quartiere milanese di Corvetto oltre Ramy; Torino, Aurora tra le no-go zone d'Europa: è tra i quartieri da evitare come una Banlieue parigina.