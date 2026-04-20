Milano Banlieue Corso Ticinese rapina di maranza nordafricani con lo spray peperoncino ai danni di un giovane ciclista

A Milano, lungo Corso Ticinese, un giovane ciclista è stato vittima di una rapina da parte di alcuni giovani nordafricani che hanno usato uno spray al peperoncino. Nelle zone periferiche della città, anche di giorno, si sono verificati episodi di aggressioni, accoltellamenti e stupri, spesso compiuti da gruppi di giovani noti come “maranza”. La situazione nel quartiere continua a suscitare preoccupazione tra i residenti.

Milano Banlieue, Corso di Porta Ticinese n.80, Il Giornale d'Italia testimone di una rapina con lo spray peperoncino ad opera di maranza nordafricani ai danni di un giovane ciclista. Scippo al peperoncino L'ultima, tra le "mode" delle gang che imperversano in zona è lo scippo al peperoncino, fatto di sequenze rapidissime che non lasciano scampo alla vittima designata. Ne è stato testimone Il Giornale d'Italia in corso Porta Ticinese, all'altezza del civico 80, giovedì scorso all'incirca le 9.00 di sera. In strada c'era gente. Abbiamo visto un ragazzo in bicicletta pedalare tranquillo mentre dietro di lui, a piedi, a poca distanza, procedeva un gruppo di 4 o 5 maranza.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, Banlieue, Corso Ticinese, rapina di maranza nordafricani con lo spray peperoncino ai danni di un giovane ciclista Notizie correlate Roma: rapina giovane con spray al peperoncino, arrestato 30enneI Carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, su delega della Procura di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia... Rapina nel negozio di abbigliamento. Aggredisce commessi e cliente. Fermato con lo spray al peperoncinoAvrebbe provato a uscire da un negozio di abbigliamento dopo aver fatto shopping senza pagare.