Roma Pride 2026 Circolo Mieli | Grandi eventi accompagnati sempre da polemiche

Anche nel 2026, il Circolo Mario Mieli ha organizzato il Roma Pride, giunto alla sua 32ª edizione. L’evento ha visto la partecipazione di migliaia di persone e associazioni, attirando comunque spesso discussioni e polemiche, come succede ormai da diversi anni. La manifestazione si svolge ogni anno a Roma, coinvolgendo numerosi partecipanti e gruppi di supporto, ma anche suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e le autorità.

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Anche quest’anno, come ormai da 32 anni a Roma, il Circolo Mario Mieli organizza il Pride. Un’edizione che vede la partecipazione di migliaia di persone e associazione cui fanno seguito molto spesso anche molte polemiche. Lo scorso anno il punto della critica si era concentrato sulla presenza di sponsor in qualche modo legati al governo israeliano. Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli di Roma, alla presentazione dell’edizione 2026 ha voluto chiarire la posizione del Circolo accusato tra l’altro di accentrare troppo l’organizzazione della manifestazione. “ Il Circolo Mario Mieli – ha spiegato Colamarino – ha fondato il Pride a Roma nel 1994 e da sempre lo porta avanti con altre associazioni, quest’anno ce ne sono 21 che fanno parte del coordinamento, quindi in realtà le polemiche sono molto sterili. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma Pride 2026, Circolo Mieli: “Grandi eventi accompagnati sempre da polemiche” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Più Uno - MARIO COLAMARINO +1 a Radio Globo Sullo stesso argomento Roma Pride 2026, presidente Circolo Mario Mieli: “Sponsor? Polemiche sterili”Anche quest’anno come ormai da 32 anni a Roma, il Circolo Mario Mieli organizza il Pride 2026. Cattolica, il Circolo Nautico riparte: nuova stagione al via tra sport, giovani e grandi eventiIl Circolo Nautico di Cattolica si prepara ad alzare il sipario sulla nuova stagione con tanto entusiasmo e nuovi progetti. Sarah sarà presente al Pride di Roma con Levante, Margherita Vicario, Francesca Michielin, Malika Ayane e Alexia. Il 19 giugno faranno un concerto insieme all’Atlantico di Roma. Link per i biglietti? ticketone.it/event/amiche-d… x.com Roma Pride 2026, Circolo Mieli: Grandi eventi accompagnati sempre da polemicheAnche quest’anno, come ormai da 32 anni a Roma, il Circolo Mario Mieli organizza il Pride. Un'edizione che vede la partecipazione di migliaia di persone e ... lapresse.it Roma Pride 2026, presidente Circolo Mario Mieli: Sponsor? Polemiche steriliAnche quest’anno come ormai da 32 anni a Roma, il Circolo Mario Mieli organizza il Pride 2026. Un'edizione che vede la partecipazione di migliaia di persone e ... lapresse.it Ma solo io non vado al pride a giugno ? reddit