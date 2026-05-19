A Roma si svolge anche quest’anno il Pride organizzato dal Circolo Mario Mieli, giunto alla sua 32ª edizione. L’evento coinvolge migliaia di partecipanti e diverse associazioni, attirando spesso anche discussioni e polemiche. Il presidente del Circolo ha commentato le recenti critiche riguardo alla presenza di sponsor, definendole polemiche sterili. La manifestazione si conferma come un appuntamento annuale consolidato, che continua a raccogliere un ampio seguito di partecipanti e sostenitori.

Anche quest’anno come ormai da 32 anni a Roma, il Circolo Mario Mieli organizza il Pride 2026. Un’edizione che vede la partecipazione di migliaia di persone e associazioni cui fanno seguito molto spesso anche molte polemiche. Lo scorso anno il punto della critica si era concentrato sulla presenza di sponsor in qualche modo legati al governo israeliano. Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli di Roma, alla presentazione dell’edizione 2026 ha voluto chiarire la posizione del Circolo accusato tra l’altro di accentrare troppo l’organizzazione della manifestazione. “Il circolo Mario Mieli – ha spiegato Colamarino – ha fondato il Pride a Roma nel 1994 e da sempre lo porta avanti con altre associazioni, quest’anno ce ne sono 21 che fanno parte del coordinamento, quindi in realtà le polemiche sono molto sterili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma Pride 2026, presidente Circolo Mario Mieli: “Sponsor? Polemiche sterili”

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