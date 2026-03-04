Cattolica il Circolo Nautico riparte | nuova stagione al via tra sport giovani e grandi eventi

Il Circolo Nautico di Cattolica ha annunciato l'inizio della nuova stagione, con programmi dedicati agli sport acquatici, eventi per tutte le età e iniziative rivolte ai giovani. La ripresa delle attività coinvolge sia gli appassionati che i nuovi iscritti, con un calendario ricco di appuntamenti in programma. La struttura si prepara a offrire una serie di eventi e progetti durante i prossimi mesi.

Il Circolo Nautico di Cattolica si prepara ad alzare il sipario sulla nuova stagione con tanto entusiasmo e nuovi progetti. L'assemblea dei soci ha confermato alla presidenza Daniele Verni, rinnovando la fiducia a un gruppo che negli ultimi anni ha saputo consolidare il ruolo del Circolo come punto di riferimento per la vela e gli sport nautici lungo la costa adriatica. Accanto al presidente, il nuovo direttivo vede Massimiliano Bacchini nel ruolo di vicepresidente con delega alla logistica, Monica Bacchini tesoriere, Sergio Bertozzi per logistica e servizi, Giuseppe Boccalini per manifestazioni ed eventi, Eugenio Borgia per comunicazioni e...