Perrone Inter la pista prende quota! La mossa di Zanetti ma c’è un’incognita col Como

Inter e Como sono al centro di una trattativa per il trasferimento di Perrone, con Zanetti che ha fatto un passo importante. La situazione si sta evolvendo, ma restano delle incognite legate alla possibile intesa tra le parti e alle decisioni del Como. La trattativa continua a muoversi, mentre i protagonisti cercano di definire i dettagli finali della cessione.

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