Roma manifesti della Seconda Guerra Mondiale tra i negozi di Prati La sorpresa durante i lavori

Durante i lavori di ristrutturazione di un negozio nel quartiere Prati, a Roma, sono emersi accidentalmente cinque manifesti di propaganda della Seconda Guerra Mondiale affissi sui muri. La scoperta è avvenuta nel corso di interventi di ristrutturazione, senza preavviso o pianificazione specifica. I manifesti, databili all’epoca del conflitto, sono rimasti nascosti per decenni prima di essere ritrovati. La loro presenza rappresenta un reperto storico legato a un periodo di grande conflitto e tensione nel passato della città.

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Cinque manifesti di propaganda di guerra affissi sui muri di Roma tornano alla luce per caso durante i lavori di ristrutturazione di un negozio. Accade nel quartiere Prati, nella centralissima Via Cola di Rienzo, a due passi da Piazza Risorgimento. Smontate le vetrine su strada di un vecchio negozio di scarpe spuntano le parole affisse sul muro dal regime fascista, verosimilmente durante i bombardamenti del 1943 sulla Capitale, con l’ordine ai romani di “oscuramento parziale delle luci” per eludere i bombardieri anglo-americani. Ci sono anche manifesti firmati dal Comitato d’Azione Maltese e dedicati ai “Maltesi d’Italia” e agli “Italiani di Malta” con l’invito all’insurrezione contro gli inglesi per un ritorno della “piccola famiglia italiana sperduta nel mare di Roma alla grande Madre”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, manifesti della Seconda Guerra Mondiale tra i negozi di Prati. La sorpresa durante i lavori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Manifesti di propaganda della guerra fascista nascosti per 80 anni a via Cola di Rienzo a Roma Sullo stesso argomento I manifesti della Seconda guerra mondiale trovati dietro le vetrine di un negozio a Roma A Roma sono stati trovati dei manifesti della Seconda guerra mondiale rimasti nascosti per decenni dietro le teche esterne di un negozio di scarpe. Riapre a Roma, sotto Villa Ada, il bunker dove si rifugiavano i Savoia durante la Seconda Guerra MondialeDopo un periodo di chiusura durato un lustro, la Capitale restituisce ai cittadini e ai turisti un tassello fondamentale della sua storia recente: il... A Roma sono stati trovati dei manifesti della Seconda guerra mondiale rimasti nascosti per decenni dietro le teche esterne di un negozio di scarpe. Alcuni danno suggerimenti su come comportarsi durante i bombardamenti, altri sono di propaganda politica x.com I manifesti della Seconda guerra mondiale trovati dietro le vetrine di un negozio a RomaCe ne sono vari, rimasti nascosti per decenni: alcuni danno suggerimenti su come comportarsi durante i bombardamenti ... ilpost.it Roma, manifesti della Seconda Guerra Mondiale tra i negozi di Prati. La sorpresa durante i lavori(LaPresse) Cinque manifesti di propaganda di guerra affissi sui muri di Roma tornano alla luce per caso durante i lavori di ristrutturazione di ... stream24.ilsole24ore.com