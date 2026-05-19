Roma manifesti della Seconda Guerra Mondiale tra i negozi di Prati La sorpresa durante i lavori
Durante i lavori di ristrutturazione di un negozio nel quartiere Prati, a Roma, sono emersi accidentalmente cinque manifesti di propaganda della Seconda Guerra Mondiale affissi sui muri. La scoperta è avvenuta nel corso di interventi di ristrutturazione, senza preavviso o pianificazione specifica. I manifesti, databili all’epoca del conflitto, sono rimasti nascosti per decenni prima di essere ritrovati. La loro presenza rappresenta un reperto storico legato a un periodo di grande conflitto e tensione nel passato della città.
Cinque manifesti di propaganda di guerra affissi sui muri di Roma tornano alla luce per caso durante i lavori di ristrutturazione di un negozio. Accade nel quartiere Prati, nella centralissima Via Cola di Rienzo, a due passi da Piazza Risorgimento. Smontate le vetrine su strada di un vecchio negozio di scarpe spuntano le parole affisse sul muro dal regime fascista, verosimilmente durante i bombardamenti del 1943 sulla Capitale, con l’ordine ai romani di “oscuramento parziale delle luci” per eludere i bombardieri anglo-americani. Ci sono anche manifesti firmati dal Comitato d’Azione Maltese e dedicati ai “Maltesi d’Italia” e agli “Italiani di Malta” con l’invito all’insurrezione contro gli inglesi per un ritorno della “piccola famiglia italiana sperduta nel mare di Roma alla grande Madre”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Manifesti di propaganda della guerra fascista nascosti per 80 anni a via Cola di Rienzo a Roma
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